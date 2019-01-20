İran'dan salgın nedeniyle Gürcistan'a seyahat uyarısı

İran, domuz gribi tehlikesi nedeniyle vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Gürcistan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi Üyesi Mesud Merdani, "Gürcistan'da salgın haline gelen H1N1 virüsü İran'a da sıçradı. Virüsün kaynağı Gürcistan'dır. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça bu ülkeye gitmekten kaçınmalıdırlar." dedi.

Merdani, Gürcistan'dan dönen ve yüksek ateş, burun akıntısı ve baş ağrısı gibi belirtiler görülen İranlılardan en yakın sağlık merkezlerine başvurmalarını istedi.

Gürcistan'da geçen hafta yapılan açıklamada domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gürcistan Turizm Başkanı Giorgi Chogovadze, daha önce yaptığı açıklamada 2018'in ilk 10 ayında ülkeye yaklaşık 7 milyon 500 bin turistin geldiğini ve bunlardan 262 bininin İranlı olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA