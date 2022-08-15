İran'dan Salman Rüşdi açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın yazar Salman Rüşdi'ye suikast girişiminde bulunan saldırganla "kategorik olarak" hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı.

"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı olan ve İran'ın eski dini lideri Ayetullah Humeyni'nin hakkında "ölüm fetvası" verdiği Salman Rüşdi'ye yönelik saldırının ardından Tahran'dan ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırganla herhangi bir bağlantıyı kategorik olarak reddediyoruz. Kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok." ifadeleri kullanıldı.

Basın toplantısı esnasında yapılan açıklamada ayrıca, "Bu saldırıda yalnızca Salman Rüşdi ve destekçileri suçlanmayı ve hatta kınanmayı hak ediyor. Salman Rüşdi İslam'ın kutsallarına hakaret ederek ve bir buçuk milyar Müslüman ile tüm semai din mensuplarının kırmızı çizgilerini aşarak halkın öfkesini üzerine çekmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Euronews