İran'dan UAEA kameralarını açmama kararı

Yarı resmi Tasnim haber ajansı, İslami'nin "Karşı taraf nükleer anlaşmaya dönene kadar UAEA kameralarını açmayacağız." dediğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran'ın nükleer programı hakkında "profesyonel olmayan, haksız ve yapıcı olmayan görüşlere" sahip olduğunu savundu.

Diğer yandan ABD'nin iyi niyet göstermesi halinde Tahran'ın nükleer anlaşmaya yakında dönülebileceğini umduğunu kaydeden Bakan, "İran müzakerelere bağlı, iyi ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılana kadar devam edecek." diye konuştu.

Tahran, UAEA'nın geçtiğimiz ay İran'ı eleştiren kararı sonrası kuruma ait 27 kamera ve ekipmanı işlevsiz hale getireceğini duyurmuştu.

Batılı güçler, İran'ın nükleer bomba üretme üretmeye yakın olduğunu savunurken, Tahran bu görüşe karşı çıkıyor.

İran ile ABD arasında 2015 anlaşmasını yeniden canlandırma konusundaki dolaylı görüşmeler Mart ayında durdu.

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi'yle yaptığı telefon görüşmesinde nükleer anlaşma konusunda ilerleme kaydedilememesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

2015 nükleer anlaşması, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerine kısıtlamalar getiriyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de anlaşmadan çekilerek, Tahran'a sert ekonomik yaptırımlar uyguladı.

Kaynak: Euronews