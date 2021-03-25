İran'dan Umman planı!

Yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faaliyete geçirdikleri 1000 kilometrelik Gore-Cask petrol boru hattı ile ülkenin petrol ihracatının büyük bölümünün artık Basra Körfezi yerine Umman Denizi'nden yapma kararını belirten Ruhani, şunları kaydetti:

"İran tarihinde ilk defa böyle büyük bir proje faaliyete geçiriliyor. Bu seneden sonra İran'ın petrol ihracatı Fars Körfezi (Basra Körfezi) ve Umman Denizi'nden yapılacak. Milli güvenlik, strateji ve siyasetten anlayanlar bu projenin ne kadar önemli olduğunu biliyor."

Hürmüz'ün etkisi

Basra ile Umman körfezlerini birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, dünyada enerji endüstrisinde stratejik bir öneme sahip. Tahran yönetimi, bölgedeki gerginliklerin odağındaki Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak aksaklığın, Orta Doğu'dan büyük miktarlarda petrol sevkiyatı yapan onlarca ülkenin yanı sıra Hindistan ve Çin üzerindeki yansımalarına dikkati çekmişti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, 2018'de Hürmüz Boğazı'ndan günlük 21 milyon varil ham petrol geçirildi. Bu rakam, dünyadaki petrol tüketiminin yüzde 21'ine tekabül ediyor.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip İran, ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle petrol satışlarında büyük sorunlarla karşılaşıyor.

AA