İran'dan Viyana açıklaması: Dikkate değer ilerleme kaydedildi

Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen ve bir süre ara verilen nükleer müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmelerde yaptırımların kalkması ve İran'ın istediği garantilerin verilmesiyle ilgili sonuçlanmayan bazı konular olduğunu ve Batılı tarafların buna dair karar alması gerektiğini aktaran Hatibzade, şöyle devam etti:

"Son 3 haftada yaptırımların kalkması, nükleer taahhütler, doğrulama ve garanti verilmesiyle ilgili dikkate değer ilerleme kaydedildi. Washington’ın siyasi kararını 4+1 ülkelerine bildirmesini bekliyoruz."

Hatibzade, doğrulama ve garanti verilmesiyle ilgili temel adımlar atılmasını isteyerek, "ABD’ye nükleer anlaşmadan fazlasını talep etmemesi tavsiyesinde bulunuyoruz. Biz de nükleer anlaşmadan daha aşağısını kabul etmeyiz. Böyle olursa kalıcı bir anlaşmaya süratle ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.