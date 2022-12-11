İran'dan yaptırım kararı alan Avustralya'ya tepki

Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani’nin Avustralya’nın yaptırım kararına tepki gösterdiği belirtildi.

Kenani, Avustralya hükümetinin İranlı 6 kişi ve 2 kuruma yaptırım uygulamasını kınayarak Avustralya'nın bu eylemini, "İran'ın iç işlerine müdahale etmenin, şiddeti ve nefreti kışkırtmanın ve teşvik etmenin bir örneği" olarak tanımladı.

Avustralya’nın, İran karşıtı "terörist ve ayrılıkçı grupların üyelerini" barındırdığını aynı zamanda yaptırım kararı aldığını öne süren Kenani, ülke hükümetini “yıllarca Avustralya yerlilerinin, mahkumların ve sığınmacıların temel haklarını sistematik olarak ihlal etmekle” suçladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Avustralya'nın "terörle mücadele ve insan haklarına uyma" gibi uluslararası yükümlülüklerini hatırlatarak, ülkenin insan hakları sicilinin "karanlık" olduğunu savundu.

-Avustralya’nın İranlı 6 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (İSNA) Reuters’a dayandırdığı habere göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran’a yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

Wong, İran'daki protestoların bastırılmasında rol alan İran'ın ahlak güvenlik polisi ile Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Basic milis gücü ve altı kişiye yaptırım uygulama kararı alındığını açıklamıştı.

İran hükümetini “halkının insan haklarını ihlal etmekle” suçlayan Wong, Devrim Muhafızları Ordusu Kürdistan Eyaleti Beytül Mukaddes Güçleri Komutanı General Sadık Hüseyni'nin de bu yaptırımların hedefinde olduğunu belirtmişti.