İran'dan yardımlarından ötürü Türkiye'ye teşekkür

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami ise Türkiye ile İran arasında birçok ortak nokta bulunduğunu belirterek, iki ülkenin de zengin medeniyet birikimine sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştirdiği görüşmelerde olumlu sonuçlar elde edildiğini aktaran İslami, iki liderin de ülkeler arasında kapsamlı ve çok yönlü iş birliğinin gelişmesinden yana irade beyan ettiğini hatırlattı.

Şehircilik, mimari, kentsel dönüşüm alanındaki bilgi paylaşımının ve bu yönde yapılacak anlaşmaların önemli olduğunu vurgulayan İslami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yaptığına işaret ederek Ruhani ile yaptıkları tüm görüşmelerde kentsel dönüşüm konularının gündeme geldiğini ve Erdoğan'ın tecrübelerden yararlanılmasını istediğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İran'a davet edildi

İslami ayrıca iki ülkenin de şehircilikte birçok iş birliği alanının bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da İran'a davet ettiklerini dile getirdi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami son olarak ülkesinde yaşanan sel felaketindeki yardımlarından ötürü Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank ayrıca Tahran temasları kapsamında İran Çevre Koruma Kurumu Başkanı İsa Kelanteri ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile iki ülke arasında çevre ve şehircilik alanındaki iş birliğini görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle İran'ın başkenti Tahran'a gelen Varank, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs de hazır bulundu.