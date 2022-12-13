İran devlet medyasının eski başkanı yöneticileri eleştirdi

Serefraz, Youtube'da yayınlanan bir röportajında, ülke yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin, "halkın en küçük taleplerine dahi cevap veremeyecek duruma geldiğini" söyleyen Serefraz, "Bu yönetim tarzı sürdürülebilir değildir. Bu vurma, tutuklama ve öldürme yöntemi işe yaramaz ve er ya da geç çıkmaza girecektir. Bu yöntemden vazgeçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllardan örnekler vererek halka yönelik baskıların hiçbir zaman sonuç vermediğine aksine durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Serefraz, "İnsanlar üzerinde baskı kurma, onların siyasi ve ekonomik taleplerini ve meşru özgürlüklerini yok sayma yöntemi işe yaramayacaktır. Bu sözleri söylediğim için başıma bir şey gelebileceğini biliyorum. Vasiyetimi bile yazdım." dedi.

İran'da uzun yıllar devlet medyasında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Muhammed Serefraz, 2013'te Avrupa Birliği tarafından "İran güvenlik servisleri ve savcılarıyla iş birliği yaparak tutukluların zorla alınan itiraflarını devlet televizyonunda yayınladığı" iddiasıyla yaptırım listesine alınmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından 2014 yılında Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı olarak atanan Serefraz, 2 yıl bu görevde kalmıştı.