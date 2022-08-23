İran Devrim Muhafızları generali Suriye'de öldü

İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yapan İranlı komutan Alicani, önceki gün Suriye'de yaşamını yitirdi.

Haberde, İranlı komutanın Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Hazreti Emir'ul Müminun Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin öğretim görevlilerinden olduğu belirtildi ancak ölüm nedeni açıklanmadı.

Üst düzey bir komutan olarak nitelenen Alicani'nin, haberde rütbesine yer verilmese de ülke medyasında paylaşılan görüntülerde tuğgeneral rütbesini taşıdığı görüldü.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.