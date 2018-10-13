İran Devrim Muhafızları ve İKDP arasında çatışma çıktı

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP ile İran Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları ve İKDP arasında çatışma çıktı

İran'da terör örgütü olarak kabul edilen İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP), İran'ın Kirmanşah vilayetine bağlı Paveh kentinde çatışma çıktığını, 1 sivil, 2 milis ve 3 İran askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti. 

İran'a muhalif ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) konuşlanan İKDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün İran Devrim Muhafızları ve İKDP milisleri arasında ülkenin güneybatısındaki Kirmanşah vilayetine bağlı Paveh kırsalında çatışma çıktığı belirtildi.

İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1996'den bu yana Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda ikamet ediyor. 

İran resmi makamları konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 11:39
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