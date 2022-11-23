İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir albay Şam yakınlarında meydana gelen patlamada öldü

Tasnim haber ajansına göre, Albay Davud Caferi, Suriye’de İran Devrim Muhafızları’na bağlı Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nde askeri danışman olarak görev yapıyordu.



İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Caferi’nin Şam yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.



Açıklamada, Caferi’ye yönelik saldırıyı bir İsrail ajanının gerçekleştirdiği de belirtildi.Şarku’l Avsat

İran Devrim Muhafızları’nda görevli Albay Davud Caferi, Suriye’nin başkenti Şam’da, İsrail’in arkasında olmakla suçlandığı patlama sonucu öldü.



Tasnim haber ajansına göre, Albay Davud Caferi, Suriye’de İran Devrim Muhafızları’na bağlı Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nde askeri danışman olarak görev yapıyordu.



İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Caferi’nin Şam yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.



Açıklamada, Caferi’ye yönelik saldırıyı bir İsrail ajanının gerçekleştirdiği de belirtildi.

Şarku’l Avsat