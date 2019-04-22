İran Devrim Muhafızlarına yeni komutan atandı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin terör örgütü olarak tanımlamasından birkaç gün sonra, İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC)'ne yeni bir komutan atadı.

İran devlet basını 21 Nisan'da Hamaney’in General Hossein Salami (Hüseyin Selami)’yi IRGC’nin yeni başkanı olarak atadığını ve 11 yıldan uzun süredir görevli olan Muhammed Ali Jafari (Ali Caferi)’nin yerini aldığını bildirdi.

59 yaşındaki Selami, IRGC'de komutan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Devlet medyası, Hamaney'in IRGC komutanılığındaki bu görev değişimi ile ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump 8 Nisan'da, IRGC'yi terör örgütü olarak tanımlamıştı.

Tahmini 100.000 kişilik IRGC, İran ekonomisinde de önemli bir rol oynayan ordunun bir kolu.

İran'ın balistik füze ve nükleer programlarından sorumlu ve kendi istihbarat operasyonlarını yürütüyor.

Kaynak: Ajanslar