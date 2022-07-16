İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan nükleer görüşme açıklaması

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından, nükleer anlaşmaya yeniden dönülebilmesi için yürütülen görüşmelere dair paylaşımda bulundu.

Abdullahiyan, paylaşımında, “İran, güç ve mantıkla, ekonomik kalkınma yolunda kararlılıkla yürümeye ve yaptırımların kaldırılması konusunda onurlu çabalar göstermeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İran halkının haklarından vazgeçmeyeceklerini belirten Abdullahiyan, “Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır.” değerlendirmesini yaptı.

İranlı Bakan ayrıca, “Kuşkusuz, Beyaz Saray'ın ve Siyonizmin bölgedeki kukla gösterisi bizleri daha kararlı kılıyor.” paylaşımında bulundu.

Abdullahiyan’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretiyle eş zamanlı olarak bu açıklamayı yapması dikkat çekti.

Biden’ın Orta Doğu ziyareti

Dün Biden’ın İsrail ziyaretinde İsrail ile ABD, başta İran dosyası ve nükleer anlaşma olmak üzere bölgesel meseleler üzerine uzun görüşmeler yapmıştı.

Görüşmede İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmaması yönündeki kararı dolayısıyla Biden’a teşekkür etmişti.

İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesine karşı olduğunu belirten Lapid, alternatif bir anlaşmayı görüşmek üzere müzakere masasına dönmesi için İran'a baskının artırılması gerektiğini söylemişti.