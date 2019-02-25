İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti, agresif politikaya yol açıldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

İstifa kararının, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından alındığı iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini açıkladı.

Zarif, paylaşımda, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada Zarif'in istifasını doğruladı.

Zarif'in istifa nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Cevad Zarif; Diplomasiye 1982'de BM'deki İran delegasyonunda başladı. Önemli müzakerelere katıldı. 2002-2007 arası İran'ın BM Daimi Temsilcisi. 2013'ten beri Dışişleri Bakanı. ABD eğitimli. Denver Üniversitesi'nden uluslararası hukuk doktorası var. Nükleer anlaşmanın mimarlarından.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 10:46