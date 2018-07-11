İran Endonezya'dan "nükleer anlaşma" desteği istedi

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İran, Endonezya'dan İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) için destek talep etti.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel temsilcisi sıfatı ile ülkeye gelen İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar ile görüştü.

Görüşmede, İran'la imzalanan ve JCPOA olarak da adlandırılan nükleer anlaşma konusunda Endonezya'nın destekleyici bir pozisyonda kalmasını umduklarını söyleyen Ebtekar, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve anlaşmaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

İki ülke arasında birçok açıdan uzun bir geçmişe sahip iş birliklerine de değinilen görüşmede, petrol, gaz, ticaret ve ekonomi gibi alanların yanı sıra ikili ilişkilerin artırılması ele alındı.

Ebtekar, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile de görüştü.

Mayıs ayında ABD’nin İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilme ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararına birçok ülke ve uluslararası kuruluş tepki göstermişti.

- İran nükleer anlaşması

İran'ın nükleer silah üretmesini sağlayacak çalışmalar yaptığı iddialarının ardından İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya, İsviçre'deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te, Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasına dair bir anlaşma yapmıştı.

Ocak 2016'da yürürlüğe giren anlaşmayla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yetkililerine, İran'ın nükleer güç tesislerinde denetim yapma hakkı sağlandı. UAEA yetkilileri, anlaşma sayesinde santrifüjlerin üretimi, depolanması ve montajıyla ilgili tesislere erişim yetkisine sahip olmuştu.

Anlaşmayla Tahran yönetimi, çalışmalarını, nükleer güç tesisinde kullanılabilecek yüzde 3 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum üretme kapasitesinde sınırlandırma ve 20 bin olan santrifüj sayısını 10 yıl boyunca 5 bin 60 ile sınırlı tutma sözü vermişti.