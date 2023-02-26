İran, Esed rejimine hava savunma sistemi verecek

İran'ın, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye Khordad 15 adlı hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Esed rejimiyle anlaştığı duyuruldu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Esed rejiminden üst düzey askeri yetkililer kısa bir zaman önce İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, İsrail'in hava saldırılarına karşı, İran'dan Suriye'ye hava savunma ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Tahran ile Şam yönetiminin anlaşmaya vardığı belirtildi.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, 22 Şubat'ta Suriyeli mevkidaşı Abbas ile Tahran'da bir araya geldiği görüşmede, "Suriye'nin savunma kabiliyetinin artırılması için tüm kapasitelerin" kullanılması gerektiğini söylemişti.

İran, Haziran 2019'da "Khordad 15" adı verilen yerli hava savunma sistemini tanıtmıştı.

İsrail, Suriye'deki savaşın başladığı tarih olan 2011 yılından bu yana ülkede İran için savaşan güçlere hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Kaynak: Mepa News