İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Pakistan'da

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Pakistan'a geldi.

İki ülkenin medyasında yer alan haberlere göre, 3 günlük resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Bakıri, Pakistan ve İran arasındaki dini ve kültürel yakınlığın yanı sıra askeri alanda da iş birliğine değindi.

Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'le Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Muhammed Bakıri, iki ülkenin askeri alandaki iş birliğine savunma sanayi alanında ortaklaşa üretimlerin de eklenmesi gerektiğini söyledi.

"Ortaklaşa üretilen ürünler Müslüman milletlerin ortak başarısı olacaktır." diyen Bakıri, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Mahmud Abbasi ile de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin ortak deniz tatbikatı yapması konusunda anlaşmaya varıldı.

Muhammed Bakıri, Dışişleri Bakanı Abdullah Hüseyin Harun, Pakistan Genelkurmay Başkanı Zübeyir Mahmud Hayat ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamer Cavit Bajva ile de görüştü.

İki ülkenin ilişkilerinin güçlendiğini söyleyen Pakistanlı Bakan Abdullah Hüseyin Harun, bölgedeki barış ve istikrar için ortak çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Harun ayrıca, İran'ın Keşmir konusunda Pakistan'a verdiği destekten ötürü de teşekkürlerini iletti.