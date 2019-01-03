İran halısını yaptırımlardan korumak için yeni mekanizma

Ulusal İran Halı Merkezi Müdürü, el yapımı halı ihracatını sürdürmek için bir takas mekanizmasının tasarlandığını söyledi.

Fereshteh Dastpak, ABD’nin yaptırımlarına değinerek, “ tasarlanan bir mekanizmada İran’a ihracat yapan ülkeler halı alacak” dedi.

“Çin gibi ülkeler potansiyel olarak İran'ın el yapımı halılarının müşterileri olabilir ve halı takas sistemine girebilir” diye devam etti.

Geçen yıl, 425 milyon dolar değerinde 5 bin 400 ton İran el yapımı halı ihracatı gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük el yapımı halı pazarı; geçtiğimiz yıl 126 milyon dolarlık halı ithal etti. Almanya, Lübnan, İngiltere ve Japonya, ABD'den sonra İran'ın el yapımı halıları için en önemli ihracat pazarları.

Kaynak: www.dunyabulteni.net