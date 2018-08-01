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"İran halkı, ABD'yle görüşmeye izin vermez"

Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi'nin açıklaması Trump'ın davetine İran'dan gelen son tepki...

"İran halkı, ABD'yle görüşmeye izin vermez"

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran halkının ABD'yle görüşmelere izin vermeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Caferi, yazılı açıklamasında, "İran halkı, büyük şeytanla (ABD) görüşmeye izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Trump'a hitaben kaleme aldığı mektubunda Caferi, İran'ın Kuzey Kore gibi Trump'ın görüşme talebini kabul etmeyeceğini ifade etti.

Caferi, İran halkının ABD'nin yaptırımlarına dayanabileceğini kaydetti.

Ülkenin önde gelen akademisyenlerinden siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık  Zibakelam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'yle görüşmemenin İran halkının çıkarına olmadığını savunmuş, halkın çoğunluğunun ABD'yle görüşmeyi reddetme politikasını kabul etmediğini öne sürmüştü.  

Zibakelam, "Keşke İran meclisi ABD'yle görüşme konusunda halkın görüşünü almak için anket düzenleseydi de halkın yüzde kaçının Tahran yönetimiyle aynı düşündüğü belli olsaydı." ifadelerini kullanmıştı.

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