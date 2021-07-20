İran halkının canı burnunda
Metroda geçici süre elektriklerin gitmesi halkı galeyana getirdi. Olumsuz şartlardan dolayı bunalan halk, "Kahrolsun İran rejimi" diye slogan atarak öfkelerini kusmaya çalıştı.
Ortadoğu 20.07.2021, 15:35
İran'daki Tahran metrosunda elektriklerin bir süre kesilmesi rejim karşıtı protestolara neden oldu.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Tahran metrosunda yaşanan elektrik kesintisi sonrası farklı duraklarda bekleyen binlerce kişinin "Kahrolsun İran rejimi" şeklinde slogan attığı görüldü.
Yaz aylarında sıcaklığın oldukça yüksek seyrettiği İran'da yaşanan elektrik ve su kesintileri rejim karşıtı protestolara yol açıyor.
İran'da Arapların yoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle başlayan protestolar 5 gündür devam ediyor. Huzistan'da emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
AA
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