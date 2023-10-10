İran, Hamas'ı tebrik etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Naser Kenani, El Aksa Tufanı Operasyonu’ndan dolayı Filistin halkı ve tüm direniş güçleri ve gruplarını tebrik ederek, bu operasyonun direnişin karma operasyonları icra etme noktasındaki yüksek öz güvenini ortaya koyduğunu belirtti.



ISNA Haber Ajansı’na konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, bugün yaşananların direniş hareketinin Suriye, Lübnan ve işgal toprakları başta olmak üzere çeşitli havzalarda Siyonizm’e karşı zaferlerinin devamı doğrultusunda olduğunu ifade ederek, bu operasyondan dolayı büyük Filistin milleti ve direniş gruplarını kutladı.

Lübnan direnişinin Siyonist rejim ordusu karşısındaki zaferlerini hatırlatan Kenani, geçtiğimiz senelerde Siyonistlerin Gazze’ye ve direnişe karşı düzenlediği herhangi bir operasyonda yenildiklerine tanıklık ettiklerini söyledi.

Direnişin bugünkü operasyonunun Filistin milletinin Siyonistlere karşı silahlı mukavemetinin sürmesinde bir dönüm noktası olduğunu ifade eden sözcü, baskın unsuru ve diğer yöntemlerin kullanıldığı bu operasyonun Filistin milletinin işgalcilerin karşısındaki öz güvenini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yetkili bu operasyonda Siyonistlerin ciddi şekilde gafil avlandıklarını da sözlerine ekleyerek, bu konunun bir kez daha ciddi bir operasyon çerçevesinde Siyonistlerin ne kadar kırılgan olduğunun kanıtlandığını vurguladı.