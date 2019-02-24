İran ile Çin, Irak pazarında karşı karşıya

İran-Irak Ortak Ticaret Odası Genel Sekreteri Hamid Hüseyni, son 10 ayda Irak ile yaptıkları ticaret hacminin 7,5 milyar dolara ulaştığını belirterek ticaret sıralamasında Çin'in yerini almak istediklerini bildirdi.

İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Hüseyni, İran yerel para birimi tümenin dolar karşısında değer kaybetmesi ve Irak'ın da İran mallarına olan ihtiyacı nedeniyle iki ülke arasındaki ticari hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi.

İran ile Irak arasında son 10 aydaki ticaret hacminin 7,5 milyara ulaştığını aktaran Hüseyni, "İran takvimine göre yıl sonuna kadar Irak ile ticaretimizin yapılan anlaşmaların da katkısıyla üst seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Irak ile ticarette Çin'in yerini almak istiyoruz." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 17 Kasım'da Tahran'da ağırladığı Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran ile Irak arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolar civarında olduğunu ve karşılıklı çabalarla bu rakamı 20 milyar dolara çıkarabileceklerini ifade etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Salih de iki ülke arasında serbest ticaret bölgesinin kurulmasını önemsediklerini söylemişti.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 17:19