İran'ın Çabahar limanı yaptırımlardan muaf

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatını ve petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Belücistan eyaletinde bulunan Chabahar (Çabahar) Limanı'nı muaf tuttu.

Afganistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan ekonomisini güçlendirmek için tasarlanan yeni bir ulaştırma koridorunun bir parçası olan Chabahar limanına Hindistan ve Afganistan ekonomisine destek olmak amacıyla ABD yaptırımlarından istisna edildiğini söyledi. Yetkili ayrıca, Afganistan'ın İran petrol ürünleri ithal etmeye devam edeceğini söyledi.

İran, Hindistan ve Afganistan, İran'ın Çabahar Limanı'ndan transit geçişi öngören iş birliği mutabakatını 23 Ekim'de imzalamıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Ashraf Ghani (Eşref Gani), 3 Kasım Cumartesi günü Güney ve Orta Asya İşleri Bakanlığı yetkilisi Alice Wells ile ABD'nin Chabahar limanındaki yaptırımları konusunu görüşmüştü.

Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Afgan hükümetinin daha önce İran'a yönelik yaptırımları ve bunun Chabahar üzerindeki etkilerini tartıştığını söyledi. Yakın tarihte Chabahar limanı üzerindeki görüşmelerin sonuçlarının halkla paylaşılacağı ve görüşmelerin sonuçlarının Afganistan için iyi bir ekonomik etki yaratacağı vurgulandı.

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'ndan Afganistan ve Orta Asya'ya uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısı yatırımlarını içeren "Çabahar Anlaşması", 23 Mayıs 2016'da Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzayi ve Hindistan Başbakanı Narendra Damodardas Modi'nin katıldığı törenle imzalanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net