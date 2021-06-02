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İran'ın en büyük askeri gemisi battı

İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı askeri geminin Umman Denizi'nde battığı kaydedildi.

Ortadoğu 02.06.2021, 09:51
İran'ın en büyük askeri gemisi battı

Askeri gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtildi.

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.

İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Hark'ın 40 yıldır İran Deniz Kuvvetlerinde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor.

AA

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#iran #askeri gemi
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