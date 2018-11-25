İran'ın Irak sınırında deprem!

İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Yetkili makamlardan şu ana kadar ölen ya da yaralanan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

İran-Irak sınırına yakın bölgede meydana gelen deprem Irak'ın Erbil kentinde de hissedildi. Deprem sonrasında panik yaşayan bazı vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2018, 20:53