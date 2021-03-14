İran'ın karakola saldırı! Yaralı askerler var

Fars haber ajansı, Cuma günü, Sahil Güvenlik devriyelerinin akaryakıt kaçakçılığı yapan gemilere ateş açarak en az bir kaçakçıyı öldürmesi sonrası bazı kişilerin ülkenin güneyindeki bir sahil güvenlik merkezine saldırdığını aktardı.

Ajans, ölen kişinin kimliğini açıklamazken, 31 yaşındaki şahsın, gemilerden birinde yakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edildi.

Hürmüzgan Sahil Güvenlik Komutanı General Hüseyin Dahki ise Kohstak bölgesindeki Sahil Güvenlik karakoluna 'belirsiz sayıda kişinin saldırdığını ve olayda bir dizi Sahil Güvenlik personelinin yaralandığını' söyledi.

Kaynak: Şarku’l Avsat