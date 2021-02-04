İran'ın Rusya'dan aldığı Kovid-19 aşıları geldi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, aşıları taşıyan Mahan Hava Yollarına ait uçak başkentteki Tahran İmam Humeyni Havalimanına indi.

Konuya ilişkin İran medyasına açıklamalarda bulunan İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, ikinci parti aşıların 21 Şubat'a, üçüncü parti aşıların da 1 Mart'a kadar ülkeye ulaşacağını belirtti.

Celali, sevkiyatın daha sonra da haftada bir devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 26 Ocak'taki Moskova ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği Sputnik V aşısının İran'da onaylandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum. Rus aşılarının ilk sevkiyatı 22 Behmen'den (10 Şubat'tan) önce ülkeye ulaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

AA