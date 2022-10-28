İran'ın Mazenderan eyaletinde Besic üyesi iki kişi öldürüldü
İran Mazenderan eyaletinin Amol kentinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden iki kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Ortadoğu 28.10.2022, 07:44 28.10.2022, 07:51
İran’nın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, Mazenderan eyaletinin Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Ruhullah Selegi eyaletin Amol kentinde sivil milis güç Besic'in 2 üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
Selegi, Besic üyelerinin “terör operasyonunda vurulduğunu” ifade etti ancak olayın detayları hakkında bilgi vermedi.
Haberde, detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
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