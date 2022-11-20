İran'ın Sistan-Belucistan'daki idamları sürüyor

İran'ın son bir haftada 7, 2022 yılı genelinde ise 79 Sünni Beluç'u idam ettiği bildirildi.

Bölgede faaliyet gösteren aktivist grupların aktardığı raporlara göre bu yıl İran rejimi Belucistan'da 50 ayrı idam uygulaması gerçekleştirdi.

Toplamda 79 Beluç çeşitli suçlamalar yöneltilerek idam edildi.

Suçlamalar arasında bölgedeki muhalif gruplarla bağlantı içerisinde olma, cinayet ve uyuşturucu gibi suçlamalar yer alıyor. Ancak İran rejiminin söz konusu suçlamaları işkence yoluyla mahkumlara kabul ettirdiği ifade ediliyor.

Bölgede son olarak Emin Ebil, Muhammed Nebi Süleymani ve Abdullah Sufi isimli üç Beluç'un idam edildiği aktarıldı.

Bölgede idam edilen mahkumların "suçlu olduklarını itiraf etmeleri" için işkence gördüğü belirtiliyor.

Aktivistler, Sünni mahkumların kırbaçlandığını, darp edildiğini, başlarını sıkan demirden kasklarla işkenceye maruz kaldıklarını, elektrik şoku verildiğini, tırnaklarının çekildiğini, eşlerine tecavüz edilmekle tehdit edildiklerini aktarıyor.

İran'da yaşayan Sünnilerin büyük bir baskı altında tutulduğu ve ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakıldıkları biliniyor.

Kaynak: Mepa News