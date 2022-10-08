İran'ın Sünni Beluçlara yönelik katliamında ölü sayısı 82 oldu

İran'ın doğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde 30 Eylül Cuma gününden bu yana devam eden protestolarda yaşanan çatışmalarda Tahran rejimine bağlı güvenlik güçlerince öldürülen Sünni Beluç sivillerin sayısı 82'ye yükseldi.

Belucistan'ın Zahidan eyaletinde cuma namazı sonrasında İran güçlerinin barışçıl bir şekilde protesto gösterisi düzenleyen sivillere gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale etmesi sonrası gerilim tırmanmış ve 66 göstericinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Mepa News'in son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan bölgenin önde gelen aktivist oluşumlarından "Baloch Activists Campaign"in Direktörü Abdullah Arif, İran polisinin Sünni Beluç sivillere gerçek mermiyle doğrudan ateş açtığını doğrulamıştı.

Son olarak Uluslararası Af Örgütü'nün aktivistlere, bölgede ikamet edenlere, hayatını kaybeden sivillerin ailelerine görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, Zahidan şehrinde süregelen protestolarda 16 sivilin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Böylece 30 Eylül'den bu yana devam eden eylemlerde ölü sayısı 82'ye çıkmış oldu.

Yerel kaynaklar yaşamını yitirenler arasında 3 çocuğun da bulunduğunu aktarıyor.

"Gerilimi tırmandıranlara ve devrim karşıtlarına sert bir müdahale edilmesi gerektiği" yönünde İran ordu makamlarından gelen talimatlar sebebiyle ölü sayısının bu denli yükseldiği ifade ediliyor.

Söz konusu talimattan bu yana gerçek mermi kullanımında büyük oranda artış görüldüğü kaydediliyor.

Bölgede internet ve telefon hatlarının kesildiği, iletişimin düzgün bir şekilde sağlanamadığı ifade ediliyor. Bu sebeple gerçek ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bölgedeki çatışmalar 30 Eylül Cuma günü, 15 yaşındaki Beluç bir kıza İran rejimine bağlı bir askeri yetkilinin tecavüzü sonrası patlak veren olaylarla başlamıştı.

Kaynak: Mepa News