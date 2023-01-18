İran'ın Türkiye sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve Iğdır'da da hissedildi.
Ortadoğu 18.01.2023, 14:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.08'de, merkez üssü Khoy kenti olan 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre altında yaşandı.
Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 44.85 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
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