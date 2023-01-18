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İran'ın Türkiye sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve Iğdır'da da hissedildi.

Ortadoğu 18.01.2023, 14:19
İran'ın Türkiye sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.08'de, merkez üssü Khoy kenti olan 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre altında yaşandı.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 44.85 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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