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İran'ın Türkiye sınırında çatışma: 3 ölü

Haberde, öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında bilgi verilmedi. 

İran'ın Türkiye sınırında çatışma: 3 ölü

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kentinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü. 

İran Devrim Muhafızlarına ait internet sitesi "sepahnews"in haberinde, "Sabah saatlerinde, Maku kırsal alanında sınırdan sızmaya çalışan devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Haberde, öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında bilgi verilmedi. 

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.     

Kaynak: AA

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