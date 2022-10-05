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İran'ın Türkiye sınırında deprem

ran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kenti 5,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Ortadoğu 05.10.2022, 08:59 05.10.2022, 09:06
İran'ın Türkiye sınırında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

#iran #deprem
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