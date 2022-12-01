İran İnsan Hakları Örgütü: Güvenlik güçleri İran'ın Dünya Kupası'ndan elenmesini kutlayan kişiyi öldürdü

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 yaşındaki Mehran Semak, ülkenin kuzeydoğusundaki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki "mağlubiyeti kutlama" gösterisi sırasında öldürüldü.

Açıklamada, Semak'ın kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalınca güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle başından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan İran Milli Takımı'nın oyuncularından Said İzzetullahi, Instagram hesabından konuya dair paylaşım yaptı. İzzetullahi, öldürülen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu belirtti.

Dünya Kupası için Katar'da bulunan İzzetullahi, yıllar önce birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, "Dün geceki acı mağlubiyetten sonra senin vefat haberini almak yüreğimi daha çok yaktı. "Eski dostum, bilmelisin ki her geçen gün bu dünyada insanlık daha da azalıyor." ifadelerini kullandı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkan bazı gruplar, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlamaları yapmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturdukları görülmüştü.