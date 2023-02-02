İran: İnternet altyapımıza geçen hafta ağır bir siber saldırı düzenlendi

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlik sırasında gazetecilere açıklamaya yapan Zarepur, geçen hafta internet erişiminde yaşanan 10 dakikalık kesintinin siber saldırıdan kaynaklandığını söyledi.

Zarepur, "İlk incelemeler, veri trafiğini düşüren ancak hızla çözüme kavuşturulan çok ağır bir siber saldırı olduğunu gösterdi. Saldırının kaynağını tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

İran medyasında 25 Ocak'ta internet erişimin yaklaşık 10 dakika boyunca neredeyse tamamen kesildiğine dair haberler yer almıştı. Yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.