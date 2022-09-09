İran-Irak sınırları kapatıldı

İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak sınırlarında oluşan yoğunluk ve tesislerin milyonlarca İranlıyı karşılayabilecek kapasitede olmaması nedeniyle Irak ile tüm kara sınırlarının ikinci bir duyuruya kapatıldığını duyurdu.

Mirahmedi, sınır terminallerindeki yoğunluğun azalması halinde sınır kapılarının yeniden açılacağını kaydetti.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor. Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 16 Eylül'de yapılacak.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca İranlı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki yas törenlerine katılıyor.