İran "İsrail casusu"nu gözaltına aldı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirman Eyaleti Yargı Başkanı İbrahim Hamidi, Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat görevlilerinin teknik takip ve istihbari çalışmaları sonucunda eyalette İsrail istihbaratıyla ilişkili bir kişinin tespit edildiğini belirtti.

Ticaret adı altında eyalette faaliyet yürüten bu kişinin gözaltına alındığını aktaran Hamidi, şahsın "istihbarat ve sabotaj" eğitimi için farklı ülkelere birçok defa seyahat ettiğini ve son seyahatinin de Irak'ın Erbil kentine olduğunu söyledi.

Hamidi, bu kişinin sosyal medya ve bazı şifreli yabancı mesajlaşma programları üzerinden İsrail istihbaratı ve askeri birimleriyle iletişim kurduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan şahsın bazı bilgileri topladıktan sonra bölge ülkelerinden birinde İsrail istihbaratıyla görüşüp yeni görevini almayı planladığını söyleyen Hamidi, ancak gözaltına alındığı için bunu başaramadığını dile getirdi.