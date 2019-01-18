İran, İsrail ve oyuna gelen Arap ülkeleri

Middle East Monitor'dan Mohammad Ayesh'in analizi şöyle:

İran’la mücadele etmenin İsrail ile normalleşmeyi ve ittifak yapmayı gerektirdiği fikri tamamen İsrail menşeli ve sadece bölgedeki değil dünyadaki tüm olaylara kendi çıkarları doğrultusunda yatırım yapan işgal devletinin gündemine hizmet ediyor.

İsrail’in bu konudaki en son başarısı, Arap bölgesinde yıllarca süren Sünni-Şii mezhepsel gerginliğe yaptığı yatırım ve bazı Körfez ülkelerinin milyonlarca dolar - belki de milyarlarca dolar harcadığı İran’a karşı kışkırtma dalgası.

Gereksizce 'gereklilik algısı' oluşturuluyor

İsrail ile ittifak nosyonu (bilinçaltına kazınan olgu), İran’a karşı savaşın, İsrail’le barış ve işgal devletiyle ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini düşünen Arap dünyasındaki bireyleri yineliyor. Gerçek şu ki, İran ile savaş aslında gerekli değildir. Bölgede gereksiz bir gereklilik olarak bize yeniden paketlendi ve satıldı. Ancak, tartışma uğruna böyle bir savaşın gerekli olduğunu varsaysak bile, Tahran’da hükümetin karşısına çıkmak için kendimizi İsrail’in kucağına atmamızın bir anlamı yok. İsrail birileri adına savaşabilseydi, Lübnan’da bunu yapardı, ancak orada sadece müttefiklerini terk etmedi, aynı zamanda Antoine Lahad’ın “Güney Lübnan Ordusu” nda vekillerini de terk etti ve onlara koruma sağlamadı.

Arap dünyasındaki çatışmalar, İsrail ile bir ittifak veya onunla normalleşme ile çözülemez. İsrail bu çatışmaları derinleştirir ve etkiler; ya da onları hiç etkilemez; Olumlu bir etkisi olması mümkün değil. Arap yöneticiler ve politikacılar muhtemelen bu gerçeğin farkındalar, ancak hala Tel Aviv'in ellerinde ve dizlerinde sürünüyorlar ve Siyonist devleti yatıştırmaya çaresizler çünkü seçilmiyorlar ve kendi ülkelerinde popüler bir meşruiyetleri yok. Bu yüzden İsrail’in memnuniyeti ve Amerikan’ın desteğine ihtiyaç duyuyorlar.

Arapların kendilerini İsrail'in kucağına atan son skandal, İsrailli bir araştırma merkezinin davetinde Arap ve Kürt akademisyenler, araştırmacılar ve politikacıların katıldığı işgal altındaki Kudüs şehrinde düzenlenen gizli bir konferanstı. Konferansın konusu “Ortadoğu’daki Türk ve İran tehdidiyle yüzleşmek için konfederasyonların seçimi” idi. İsrail medyasına göre, katılımcılar Ürdün ve İsrail'i bir araya getiren ve Irak ve Suriye'yi bir araya getiren bir konfederasyon fikrini tartıştılar. Bunun belirtilen amacı elbette İran ve Türkiye ile yüzleşmektir. Katılımcılar arasında, devrim ve otoriter ve baskıcı rejimlerin devrilmesi gerektiği hakkında konuşmalar yapan Arap uydu kanallarında her zaman ortaya çıkan tanınmış bir Suriyeli muhalif vardı.

İsrail mezhep ayrılığına yatırım yapıyor

İsrail, Arap bölgesindeki mezhepsel gerginliğe yatırım yapıyor ve onu kullanıyor ve yıllarca süren İran'a karşı kışkırtma ve seferberlikten en iyi şekilde faydalanıyor. Tel Aviv’deki hükümet şu anda çok sayıda Arap arasında popüler hale gelen fikrine büyük destek buluyor. İran kendileri için İsrail’den daha büyük bir tehdit oluşturuyor algısı ile manipüle ediyor.

Arap dünyasında İran'a karşı kışkırtma ve seferberlik yıllarında, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Körfez başkentlerinden birini ziyaret etti; iki İsrail bakanı bir ay içinde başka bir Körfez başkentini ziyaret etti; bir spor takımı bir başka Körfez başkentini ziyaret etti; ve dördüncü bir Körfez ülkesindeki kıdemli bir yetkili Tel Aviv'i ziyaret etti. Tüm bu olaylar boyunca, “İran İsrail'den daha tehlikelidir” diye yüksek sesle ilan eden, her zaman aptal bir ses vardı. Bu aptal ifadenin geçerliliğini kabul etmemiz gerekirse, neden bizim normalleşmemizin tam olarak normalleştirilmesi gerektiği anlamına geliyor? İsrail ile ilişkiler?

Sonuç olarak, İsrail’in Arap dünyasının yıllardır şahit olduğu çılgınca bir mezhepsel ayrımcılığı kışkırtma dalgasından en fazla fayda sağladığı ve Arapların İran’a ve müttefiklerine karşı yaptıkları başarısız proxy savaşlarının (Vekalet savaşları) en büyük yararlanıcısı olduğu görülmektedir. Gerçekten de İsrail, Arap dünyasındaki aptal insanların, İran'la mücadele bahanesi altında kollarına koştuğunu görüyor. Uyanmak gerek; İsrail’le normalleşme neden İran’a karşı bir şekilde faydalı?

Kaynak: middleeastmonitor, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 17:55