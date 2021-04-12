İran istihbaratı: Tesise saldıran tespit edildi

İran İstihbarat Bakanlığı, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldıran kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve yakalanması için gerekli adımların atıldığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığından bir yetkilinin devlet medyasında yer alan açıklamasında, saldırıyı düzenleyen bir kişinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında 11 Nisan'da bir kaza meydana geldiği bildirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, olayın "terör eylemi" olduğunu duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürerek, intikam alacaklarını belirtmişti.

Tesis daha önce de hedef alınmıştı

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra, 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından yapılan sabotaj olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu tesiste cumartesi günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

AA