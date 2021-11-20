İran, kaçak mazot taşıyan gemiye el koydu
Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan bir gemiye İran tarafından el konulduğu belirtildi.
Ortadoğu 20.11.2021, 12:32
İran, Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan ve 11 mürettebatı bulunan gemiye el koyduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde 150 bin litre kaçak mazot taşıyan gemiye el konuldu.
El konulan gemideki yabancı uyruklu 11 kişinin gözaltına alındığı ve yargılanmak üzere ilgili makamlara sevk edildikleri belirtildi.
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