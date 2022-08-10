İran: Kızıldeniz'de gemimize yapılan saldırıya müdahale ettik
İran, ülkeye ait bir ticari geminin Kızıldeniz yakınlarında seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen teknelerin saldırısına uğradığını açıkladı. İran donanması gemiye müdahale etti.
Ortadoğu 10.08.2022, 17:38
İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, dün gece Kızıldeniz güzergahında saldırıya uğrayan seyir halindeki bir ticari gemiden yardım çağrısı alındığını duyurdu.
Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek olaya müdahale ettiğini aktaran Taceddini, kimliği belirlenemeyen teknelere "Cameran" muhribinin komutasındaki eskort gemilerinden ateş açıldığını, sonrasında saldırgan teknelerin bölgeden kaçtığını açıkladı.
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