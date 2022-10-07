İran, Kopenhag'daki büyükelçiliğe bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kopenhag'daki büyükelçilik yerleşkesine giren saldırgan elindeki bıçakla tehditler savurarak, elçilik otoparkındaki araçlara zarar verdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Büyükelçi Efsane Nadipur'u arayarak saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Saldırıya tepki gösteren Abdullahiyan, "Ne yazık ki Avrupa'nın göbeğinde diplomatik dokunulmazlığı olan bir kadına ve büyükelçiye böyle bir saldırı yapılıyor ve polis zamanında müdahale etmiyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Nadipur de Danimarka polisini daha önceki resmi uyarılara rağmen olaya geç müdahale etmekle suçladı.

İran, son üç haftadır 22 yaşındaki bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümünün yol açtığı protestolarla sarsıldı. Mahsa Emini'nin ölümü, ülke dışında büyükelçilikleri de hedef alan protestolara yol açmıştı.