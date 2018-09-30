İran, Kuzey Irak'ı vurdu

İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ndan (İKDP) yapılan açıklamada, öğlen İran ordusuna bağlı topçu birliklerinin, Erbil-İran sınır bölgesinde bulunan Sidekan kasabasına bağlı Sakar ve Berbizin dağlarında bulunan İKDP kamplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, top atışlarının herhangi bir kayba yol açmadığı ifade edildi.

İran güçlerinin 8 Eylül'de Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait kampa düzenlediği saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda ikamet ediyor.

Türkiye de vurdu

Öte yandan, Türk uçaklarının da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan hava harekatında, eylem hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 21:37