İran'la Suudi Arabistan arasında "müzakere" görüşmesi

Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:

"Irak'a desteğimizi yeniden ortaya koymak için Bağdat-2 Konferansı'na katıldım. Bu toplantının oturum aralarında Umman, Katar, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanlarının da bulunduğu bazı mevkidaşlarımla görüşme fırsatım oldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran'la müzakereleri sürdürmeye hazır olduğuna duyduğu güveni dile getirdi."

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan iki ülke arasında diyaloğun süreceği yönünde mesaj verirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ise dünkü açıklamasında Suudi Arabistan'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Kaani, "Suudi Arabistan, ABD'nin sömürüp çöpe çevirdiği bir posadan ibaret. Onu düşman saymaya gerek yok. Tüm düşmanlarımız darbe yiyecektir." ifadelerini kullanmıştı.