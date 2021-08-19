İran Lübnan'a akaryakıt gönderiyor

Nasrallah, Aşure Günü vesilesiyle destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, ülkedeki akaryakıt krizi ve bir yılı aşkın süredir devam eden hükümet boşluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'dan Lübnan'a gelecek akaryakıt yüklü ilk geminin birkaç saat içinde yola çıkmak üzere tüm işlemlerini tamamladığını aktaran Nasrallah, "Bu gemiden sonra başka gemiler de olacak. Konu tek bir gemiden ibaret değil." dedi.

"Lübnan'a karşı ekonomik savaş dayatanların Hizbullah'ı bu kararı almaya mecbur bıraktığını" savunan Nasrallah, ülkeye akaryakıt taşıyacak geminin İran'dan ayrıldığı andan itibaren "Lübnan toprağı sayılacağını" ifade etti.

Hastanelerin elektrik üretiminde ve fırınlarda yakıt olarak kullanıldığı için İran'dan gelecek mazotun önemine işaret eden Nasrallah, "Geminin ulaşmasına saatler var. Savrulan tehditler gölgesinde bizleri bekleyen zorlukların farkındayız." diye konuştu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğini de hedef alan Nasrallah, "Beyrut'un kuzeyinde yerel alan Avker bölgesindeki ABD Büyükelçiliği bir diplomatik misyon değil, Lübnanlıların ekmeğine ve güvenliğine yönelik bir tehdittir." dedi.

ABD elçiliğinden destek almakla suçladığı kesimlere seslenen Nasrallah, şu ifadeleri kullandı:

"Taliban'dan ibret alın. ABD ordusunun köpekleri, sizlere benzeyenlerden çok daha kıymetli geldi kendilerine. ABD Büyükelçiliği, Lübnan'a karşı basında ve ekonomide bir savaş yürütüyor."

Lübnan'da bir yılı aşkın süredir hükümet kurulamamasına da değinen Nasrallah, yeni hükümetin kurulamamasından dolayı kendilerine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Nasrallah, hükümet kurma sürecine İran'ın dahli olduğu iddialarına ilişkin ise "İran'ın Lübnan'da hükümetin kurulmasına veya istifa etmesine müdahale etmediğini biliyoruz." dedi.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapatmıştı.

Ülkedeki kriz ortamında Lübnanlılar, 15 Ağustos sabahına kuzeydeki Akkar bölgesinde ordunun dağıtmak için el koyduğu benzin deposunda meydana gelen patlama haberiyle uyanmıştı.

Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'daki hastanelerin yeterli imkanlara sahip olmadığından dost ve kardeş ülkelerden tıbbi yardım talebinde bulunuldu. Yaralılar için Türkiye ve diğer bazı ülkelerden acil tıbbi yardımlar ulaşmıştı.

AA