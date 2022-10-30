İran, Mahsa Amini’nin ölümünü bildiren iki gazeteciyi CIA için casusluk yapmakla suçladı

The Guardian gazetesinin haberine göre, İran İstihbarat Bakanlığı ve İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanlığı konuya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.



Açıklamada, Amini’nin ölüm haberinden kısa bir süre sonra gözaltına alınan ve İran’ın kötü şöhretli Evin Cezaevi’nde tutulduğu belirtilen Nilüfer Hamidi ve Elahi Muhammedi’nin ‘yabancı bir ülke için casusluk yapmakla’ suçlandığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, İran genelindeki son protestolar ‘CIA, Mossad ve diğer batılı istihbarat teşkilatları tarafından önceden planlanmış bir operasyon’ olarak nitelendirildi.



Her iki gazeteciyi ‘yabancı medyanın ana haber kaynağı’ olmakla suçlayan açıklamada, Hamidi’nin Amini’nin nakledildiği hastaneden yazı yazan ilk gazeteci olduğu ifade edildi.



Hamidi, ayrıca Amini’nin ailesini kızlarının ölümüyle ilgili bilgileri açıklamaya zorlamakla suçlandı.



Amini’yi komadayken ve daha sonra ölümünün ardından ailesinin hastane koridorunda birbirini teselli ederken Hamidi tarafından çekilmiş fotoğrafları, ülke geneline yayılan protestoların alevlenmesinde büyük rol oynadı.



Muhammedi ise, Amini’nin memleketi Sakkız’daki cenazesinden haber yaptığı için yurtdışında bir yabancı ajan olarak eğitim almakla suçlandı.



22 Eylül’de tutuklanan Muhammedi’nin avukatı, güvenlik güçlerinin müvekkilinin kapısını kırdığını, telefon ve dizüstü bilgisayarı gibi kişisel eşyalarını aldığını söyledi.



Söz konusu ortak açıklama, diğer İranlı gazeteciler tarafından şok ve korkuyla karşılandı.



İran’da yabancı hükümetler adına casusluk yapmaktan hüküm giyenler idam cezasına çarptırılıyor.



Ülke genelinde sokak protestolarının patlak vermesinden bu yana 40’tan fazla gazeteci gözaltına alındı.



İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin altı haftadan uzun bir süre önce başlamasından bu yana 220’den fazla kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

Şarku’l Avsat