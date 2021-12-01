İran meclisinde yangın çıktı
İran meclisinde yangın çıktığı, milletvekillerinin tahliye edildiği bildirildi.
Ortadoğu 01.12.2021, 15:04 01.12.2021, 16:00
İran Meclisi'nde yangın çıktığı ve milletvekillerinin tahliye edildiği aktarıldı. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Yangın, Parlamento'da oturuma ara verildiği anda meydana geldi. Parlamento'nun mutfak kısmında çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
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