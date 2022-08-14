İran medyası Salman Rüşdi'yi bıçaklayan saldırganı övdü

Konferans vermek üzere sahneye çıktığı sırada boynu ve karnından bıçaklanan Rüşdi’ye yönelik saldırıya ilişkin İran’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Yazı İşleri Müdürü, ülkenin dini lideri Ali Hamaney tarafından atanan muhafazakar Keyhan gazetesinde yer alan haberde, “New York’ta mürted ve şeytani yazar Salman Rüşdi’ye saldıran kişiyi binlerce kez tebrik ediyoruz. Allah’ın düşmanının boynunu yaralayan adamın eli öpülmelidir” denildi.



1979’daki İran devriminin lideri olan Humeyni, 1989’da bir fetva yayınlayarak, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara Hint asıllı İngiliz yazarı öldürmeleri çağrısında bulundu.



Twitter, 2019’da Humeyni’nin Rüşdi’ye yönelik fetvasının ‘geri alınamaz’ olduğunu vurgulayan bir tweeti üzerine Hamaney’in hesabını askıya aldı.



Asr-e İran gazetesinde dün yer alan bir haberde, Hamaney’in ‘Humeyni tarafından atılan okun bir gün hedefini vuracağına’ dair ifadesine yer verildi.



İran’daki dini bir örgüt, Humeyni’nin fetvasını uygulayan kişiye verilmek üzere 2,7 milyon dolar ödül teklif etti. 2012’de bu miktarı 3,3 milyon dolara çıkardı.



Vatan-e Emrooz gazetesinin ana manşeti, “Salman Rüşdi’nin boynuna bıçak saplandı” olurken, Horasan gazetesinin manşeti, “Şeytan cehenneme gidiyor” oldu.



New York Eyalet Polisi, zanlının New Jersey’den Hadi Matar (24 yaşında) olduğunu ve Chautauqua Enstitüsü’ndeki konferansa katılmak için bir bilet aldığını belirtti.

Kaynak: Şarku’l Avsat