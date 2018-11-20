İran nükleer anlaşmadan çıkmakla tehdit etti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, nükleer anlaşma kapsamında ülkesinin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda anlaşmadan çıkabileceklerini belirtti.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan, Zarif, "Nükleer anlaşmada kalan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer ülkeler, İran'ın anlaşma kapsamındaki ekonomik ihtiyaçlarını karşılanmaması durumunda anlaşmada kalmayacağını biliyorlar." dedi.

AB ülkelerinin, ABD yaptırımları kapsamına girmeyecek bir finansal aktarım mekanizması olarak geliştirilen Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) için ev sahipliği yapacak ülke bulmakta zorlandıklarını dile getiren Zarif, "Avrupa ülkeleri SPV'ye ev sahipliği yapacak ülke konusunda zorluk çekiyor." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar bu konuda ev sahipliği yapması önerilen ülkelerin bunu kabul etmediklerine değinen Zarif, ulusal çıkarlarını koruyacak alternatif yollara sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA