İran, parasındaki sıfırları atıyor

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, söz konusu teklifin bir an önce Meclis tarafından yasalaşmasını talep etti.

DÖVİZ VE ENFLASYON KONTROL ALTINDA

Himmeti, ABD'nin ekonomik yaptırımları sonrası döviz ve enflasyon konusunda yaşanan sorunların da kontrol altına alındığını söyledi.

İran Hükümeti ayrıca, Temmuz 2017'de para birimi Riyal'i Tümen'le değiştirerek bankacılık sisteminde var olan karışıklığı gidermeyi amaçlamış ancak teklif Meclis tarafından onaylanmamıştı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2019, 21:54